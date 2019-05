Dorpentocht voor Bartiméus Fonds

Amstelland – Op zondag 2 juni organiseert de Stichting Dorpentocht voor de 42e keer een recreatieve fietstocht, waarvan de opbrengst bestemd is voor een goed doel. Dit jaar is Stichting Dorpentocht bijzonder blij om met de opbrengst van de fietstocht het Bartiméus Fonds te kunnen helpen.



“In ons land zijn duizenden blinde kinderen die ook gewoon willen leren, spelen en sporten. Door hun visuele beperking is dat niet altijd vanzelfsprekend. Maar het kán, met onze hulp. Samen met u kan het Bartiméus Fonds voor deze kinderen het verschil maken. Met de opbrengst van de Dorpentocht maakt het Bartiméus Fonds belangrijke extra’s mogelijk voor kinderen met een visuele beperking. Denk aan sportprojecten of veilige speeltoestellen. Dus met uw deelname aan de Dorpentocht geeft u deze kinderen een prachtige kans om ook in beweging te komen! Meer info: bartimeusfonds.nl.”



De Dorpentocht 2019 kent net als voorgaande jaren weer twee afstanden; de traditionele afstand is natuurlijk de 55 kilometer; de korte route is circa 35 kilometer. Maar het maakt niet zoveel uit welke afstand u fietst, het is veel belangrijker dat u fietst. Want dan kunt u weer volop genieten van een gezellige dag in een mooie omgeving tijdens een zorgvuldig voorbereide fietstocht, en dit alles ten behoeve van het goede doel.



De startposten liggen dit jaar in: Amstelveen, Uithoorn, Waverveen, Vinkeveen, Vreeland, Abcoude, Amsterdam en Ouderkerk aan de Amstel. Op de website www.dorpentocht.net zijn de exacte adressen en afstanden vermeld, evenals de kosten van deelname. Bij veel van de startplaatsen zijn parkeerplaatsen voor het geval u er voor kiest met de auto naar de start te komen.