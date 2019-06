Dorpentocht met 1.450 fietsers!

Amstelland – De 42e versie van de Dorpentocht was ouderwets gezellig. Het was een hele mooie dag om te fietsen; misschien zelfs wel een beetje te warm. Racefietsen, elektrische fietsen, tandems en zelfs een step, allemaal gezien. En natuurlijk nog veel ‘gewone’ fietsen. In totaal hebben 1.450 mensen deelgenomen aan editie 42 van de jaarlijkse Dorpentocht.

En zoals altijd was de opbrengst weer voor een goed doel; dit jaar het Bartiméus Fonds. Dit fonds komt op voor de duizenden blinde kinderen in Nederland die ook gewoon dagelijks willen leren, spelen en sporten. De opbrengst van de Dorpentocht is bestemd voor belangrijke extra’s voor kinderen met een visuele beperking.

Deze startposten waren door de vrijwilligers van de stichting Dorpentocht vrolijk versierd met vlaggetjes in vele kleuren en mooie beachvlaggen in de oranje huiskleur van stichting Dorpen-tocht. Al vóór de officiële starttijd van 09.00 uur stonden de eerste deelnemers ongeduldig te wachten om te mogen vertrekken.

De fietstocht moest met een routebeschrijving worden gefietst. Maar de organisaties had de hele route ook ‘uitgepijld’ met bordjes met het bekende Dorpentochtlogo. Bij elke startpost moest men als bewijs van deelname een stempel met een letter halen. Alle letters op een rij vormden het codewoord van de dag ‘Niet zien’ (55 km) of ‘Zien’ (35 km). Een volle stempelkaart gaf na afloop bij inlevering recht op het fel begeerde erelint; geel-blauw met zilveren opdruk. Er zijn enkele deelnemers die alle 42 erelinten hebben! Op meerdere plaatsen konden de deelnemers eten of drinken kopen. Maar veel fietsers hebben langs de kant van de weg gepicknickt. Dat leverden mooie foto’s op. Veel van deze foto’s zijn over enkele dagen te zien en te bestellen op www.dorpentocht.net.

’s Avonds na de fietstocht, kon het bestuur van stichting Dorpentocht onder luid applaus van de vrijwilligers een cheque van 4.500 euro overhandigen aan de vertegenwoordiger van het Bar-timéus Fonds, die deze gift met veel dank in ontvangst nam.

De volgende Dorpentocht staat al weer gepland. En dat is op zondag 7 juni 2020.