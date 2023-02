Donatie Voedselbank van Bloemenzegelwinkeliers

Aalsmeer – De Vereniging van Bloemenzegelwinkeliers Aalsmeer houdt iedere maand een actie en wil daarbij ook maatschappelijke doelen steunen. De Voedselbank was daarbij voor hen een passende bestemming, juist in het kader van het 70-jarig bestaan van de vereniging.

Omdat de Voedselbank pas stil stond bij het 10-jarig bestaan, was de rekensom snel gemaakt: 70 x 10 werd daarom een mooie donatie van 700 Euro. Terwijl de uitgifte aan de klanten werd voorbereid, kwamen Map de Jong en Linda v. d. Broek van de Vereniging een cheque overhandigen. Deze werd door de voorzitter van de Voedselbank, Koos Koelewijn, namens de klanten van de Voedselbank in dank aanvaard.

Dankzij dit soort donaties kan de Voedselbank zijn werk blijven doen en soms ook iets extra’s kopen als aanvulling op de pakketten. Voor de Voedselbank was het helemaal een goede week, want een mevrouw die in het prijzenfestival van de Bloemenzegelvereniging in december een cadeaubon van 200 Euro bij Kruyswijk had gewonnen, gaf deze door aan de Voedselbank!

De vrijwilligers van de Voedselbank zijn intussen weer enthousiast aan het 11e jaar begonnen. Acties bij AH Poldermeesterplein en AH Praamplein leverden begin deze maand ruim 75 kratten voedsel op. Eind vorig jaar steeg het aantal klanten onrustbarend, maar gelukkig is dit in ieder geval voorlopig weer gestabiliseerd op ongeveer 35 huishoudens.

Foto: Linda v.d. Broek, Koos Koelewijn (Voedselbank) en Map de Jong (Bloemenzegelwinkeliers).