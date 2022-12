Donateurs K&G zorgen voor mooie dammiddag

De Kwakel – Jaloersmakend keken de leden van damclub K&G naar de vele donateurs die zaterdagmiddag aanschoven in ‘t Fort De Kwakel, zij overtroffen ruimschoots het aantal leden van hun club. Onder leiding van Rene de Jong gingen 14 heren en 2 dames de strijd aan om de donateurdamtitel. Om half twee werden de nieuwe klokken, mede mogelijk gemaakt door het Veilingcomité, in werking gezet, vervolgens kon men een speld horen vallen in ‘t Fort. Na de voorrondes werden de deelnemers opgesplitst in een grootmeester- en meestergroep.

Na drie uur enthousiast dammen kon Rene vele titels uitdelen, die van beste Kudelstaarter, of beste AGD-er of van beste dame. De hoogste eer ging naar Luuk Smit, na drie jaar vanwege corona, wist Luuk in de alles beslissende partij zijn titel te prolongeren. Hij versloeg Edwin Nieuwendijk die wel de ambachtelijke grootmeestertitel verdiende, derde werd Joris, de beste Voorn. In Kudelstaart mogen de mensen hun pet afnemen voor Paul den Haantje de voorste. Heer en meester in de meestergroep werd Jaap Zuidervliet, hij versloeg in de finale Friso Voorn, het aanstormend jong talent. De derde plaats streek Peter den Haan op, Peter is voor een jaar de beste dammer van het Kwakelse pad. De wielerleden speelden volgens het clubmotto Alle Gaten Dicht, Rien bleek uiteindelijk beter bij de tijd dan Ronald. De aanmoedigingsprijs ging naar Lieke die van Lenie, de beste dame, verloor.

Lang zou er nog nagedamd worden, met Mark Hogenboom van ‘t Fort als goede gastheer. Een extra bitterballetje vanwege het 95 jarig jubileum ging er ook goed in. De damclub heeft mede dankzij haar donateurs weer moed geput voor de komende vijf jaar, waarna men de kroon op deze club hoopt te zetten: Kunst en Genoegen honderd jaar!