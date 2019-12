Diverse auto’s uitgebrand door brandstichting in Uithoorn

Aan het Zijdelwaardplein in Uithoorn is op oudejaarsavond rond half tien een auto uitgebrand. De brandweer kwam snel ter plaatse maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Mogelijk lag er vuurwerk in de auto. Dit vertelden getuigen bij de brand. De auto is vermoedelijk in brand gestoken.

Nog geen half uur later werd een autobrand gemeld aan de Anna Blamanlaan in Uithoorn, enkele straten verwijderd van het Zijdelwaardplein. Meerdere voertuigen stonden daar in brand. Ook bij deze voertuigen is de brand waarschijnlijk aangestoken. Volgens een getuige wordt hier opnieuw de brandweer bekogeld met vuurwerk. Dit gebeurde eerder op de avond ook al bij een melding van een brand in een buurthuis elders in Uithoorn.

Foto: VTF – Najim Kroezen