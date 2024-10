Diverse activiteiten dit weekend in Aalsmeer

Aalsmeer – In Aalsmeer is altijd iets te beleven en ook komend weekend staan weer diverse activiteiten op het programma. Zo is er vanavond (vrijdag 18 oktober) een klassiek concert vanaf 20.00 uur in het Flower Art Museum aan de Kudelstaartseweg 1. Duo Suenyos neemt de bezoekers mee op een muzikale reis.

Amazing Amateurs

Zaterdag 19 oktober start de expositie Amazing Amateurs in de Etalage met ruim zeventig deelnemers. In diverse etalages van winkels in het Centrum zijn schilderijen, tekeningen en onder andere beelden te bewonderen. De opening is om 15.00 uur door wethouder Willem Kikkert in De Oude Veiling in de Marktstraat en pubiek is van harte welkom. Na het officiële gedeelte wordt een rondgang langs de etalages gemaakt en ter afsluiting wordt een receptie gehouden in het Oude Dorpsstraat, waar net als in De Oude Veiling ook werk van amateurs te zien is.

Jubileum

Zaterdagavond viert de Aalsmeerse band Ten Beers After een feestje in Cultureel Café Bacchus in de Gerberastraat. De band bestaat liefst 35 jaar en dit jubileum wordt groots gevierd met naast de huidige bandleden ook enkele muzikanten van het eerste uur. Aanvang is 21.00 uur, zaal open vanaf 20.30 uur.

Opening

Zondag 20 oktober is het vervolgens feest bij kinderboerderij Boerenvreugd aan de Beethovenlaan (Hornmeer). Een Boerenfeest staat op het programma met allerlei leuke activiteiten voor kinderen, waaronder een speurtocht, knutselen en spelletjes van 11.00 tot 15.00 uur. En deze dag kent ook een officieel moment. Om 12.00 uur wordt het nieuwe pluimveeverblijf geopend en in gebruik genomen. De boeren en boerinnen van Boerenvreugd zijn trots op dit mooie onderkomen en hopen dat veel bezoekers een kijkje komen nemen.

Kermis

En zondag is er ook livemuziek in De Oude Veiling. In de bovenzaal geven Remmelt, Muus en Femke een concert. Aanvang is 15.00 uur. En niet vergeten, er is het hele weekend (tot en met zondagavond 21.00 uur) een najaarskermis op het terrein bij het zwembad aan de Dreef. Er zijn tal van attracties, vermaak voor jong en oud. Veel plezier!

Foto: Ten Beers After (foto aangeleverd).