Dit weekend: Black Friday in Aalsmeer!

Aalsmeer – De krant staat vol met advertenties voor Black Friday. Allemaal koopjes en aanbiedingen die de moeite, zo voor de dure sint- en kersttijd, meer dan waard zijn. Maar wat en hoe is Black Friday?

Het zal niemand verbazen dat dit fenomeen uit Amerika is overgewaaid naar Nederland. Het is de vrijdag na Thanksgiving in Amerika en het moment dat er massaal gewinkeld wordt. Veel Amerikanen hebben dan een dagje vrij en besteden die door op koopjes te jagen voor de kerst. Het ziet dan zwart van de mensen op straat.

Ook in Nederland duikt deze traditie meer en meer op en een groot aantal winkels en supermarkten speelt hierop in en bieden aantrekkelijke koopjes aan. Hysterische taferelen, zoals in Amerika waar mensen uren voor aanvang in de rij staan en elkaar soms zelfs te lijf gaan, zullen in Nederland niet ontstaan. Black Friday is in Nederland namelijk niet de enige dag waarop gestunt wordt met prijzen. Er is jaarlijks uitverkoop en er zijn regelmatig interessante koopjes in winkels en supermarkten.

Toch is het zeker interessant om in Aalsmeer te gaan profiteren van Black Friday van vrijdag 23 tot en met zondag 25 november. Diverse winkels en supermarkten hebben aanbiedingen, kortingen en stunten met speciale, eenmalige prijzen. Bekijk hiervoor de advertenties in de (papieren) krant of digitaal via www.meerbode.nl. Fijn Black Friday weekend!