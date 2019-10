Direct Current wint NENnovation Award

Aalsmeer – Het Aalsmeerse bedrijf Direct Current heeft op 11 oktober de NENnovation Award 2019 van de Nederlandse normalisatie commissie NEN gewonnen met “Gelijkspanning als drager van ons toekomstig energiesysteem.” De prijs is uitgereikt tijdens de NEN World Standards Day met als thema de energietransitie.

Uit het juryverslag: “De jury is van oordeel dat de maatschappelijke impact van dit innovatieve concept zeer groot is. Gelijkspanning is een zeer veelbelovende oplossing voor de gigantische duurzame energieopgaven. Wereldwijd worden de voordelen van gelijkspanning gezien in de elektrificatie opgaven waar we de komende decennia voor staan.”

De jury is onder de indruk van de bevlogenheid om technische oplossingen te bedenken die nodig zijn om de transitie naar gelijkstroom te maken en daarbij via samenwerking in Nederland de gehele wereld mee te krijgen. In Nederland is de Circl van ABN-AMRO een van de eerste gebouwen met gelijkspanning. Ook Expo 2022 Floriade Almere staat op het punt om het toe te passen.

Wat de jury als zeer sterk aanmerkt is dat Direct Current, de heer Stokman, normalisatie in het internationale speelveld inzet om de innovatie wereldwijd verder te brengen. “Gelijkspanning heeft de potentie om wereldwijd een compatible systeem te worden. Nederland is wereldwijd koploper op gelijkspanning geworden mede dankzij de inzet van Direct Current.”

“We zijn zeer blij met de prijs. Het is een erkenning van wat we bereikt hebben. We hebben gelijkspanning wereldwijd op de agenda gezet en ons gelijkspanningssysteem is een serieuze kandidaat om wereldstandaard te worden”, aldus Harry Stokman, directeur-eigenaar van Direct Current en ook actief in de internationale elektrotechnische standaardisatie commissie IEC.



Foto: Harry Stokman, directeur-eigenaar Direct Current BV, neemt de NENnovation Award in ontvangst.