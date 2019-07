DIP: Wie wordt peurkampioen 2019?

Aalsmeer – Zoals in de voorgaande jaren wordt vrijdag 19 juli door De Illegale Peurders (DIP) weer een avond georganiseerd om de palingstand in de Aalsmeerse wateren onder de peur te nemen. Hopelijk verschijnen vele pramen en andere boten met onderzoekers ten tonele.

Mede in het kader van de titel: Aalsmeer’s Peurkampioen 2019 behoort de spanning direct vanaf het begin om te snijden zijn. Er wordt tijdens het rijgen van de peuren, dus geen naalden, niets vriendschappelijk uitgeleend, laat staan dat er peuren voor een ander worden geregen!

Na de traditionele gezamenlijke stek vertrekken de onderzoeksteams naar hun eigen favoriete peurstekken. Hun opdracht luidt: vang zoveel mogelijk aal zonder proces-verbaal.

Verzamelen onder de kraan van Jachthaven Het Drijfhuis om 20.15 uur. Daar start het rijgen der peuren. Het onderwerp van gesprek tijdens de wedstrijd is natuurlijk: hoe zit het met de palingstand in de Westeinder op dit moment? En, heeft Aalsmeer te maken met een meervalplaag? Voor de competitie ‘alles telt’ mag u aan het eind der strijd ook uw meerval laten zien! Dit naar voorbeeld van voorzitter van der Meer die in 2015 reeds de eerste meerval ving aan de peur! En die hij ook ’s avonds nog aan zij vrouw heeft getoond.

Op een nader te bepalen tijdstip en een dito plaats zullen de resultaten van de avond aan de voorzitter van DIP worden getoond. Na telling en uitreiking van de kampioenstitel zullen zowel alen als meervallen met een plechtig ‘1-2-3- in DIP’S naam’ overboord worden gezet.

Het wordt weer fantastisch. Of het weer fantastisch wordt, is afwachten. Maar, begin alvast rijgdraad en peurloodjes uit het vet te halen.