‘Dikkie Dik en de taart’ in bibliotheek

Amstelveen – Op zaterdag 21 september treedt Joes Bonen op in Bibliotheek Amstelveen Stadsplein met haar voorstelling ‘Dikkie Dik en de taart’.



Dikkie Dik en de taart is een interactieve muziekvoorstelling voor peuters, kleuters en hun ouders. Het publiek verzamelt zich rond een levensgroot boek met originele Dikkie Dik tekeningen en wordt gedurende de hele voorstelling uitgedaagd om mee te doen en mee te zingen met nieuwe originele liedjes.

Joes Boonen maakt theatervoorstellingen op basis van populaire kinderboeken en is te zien in theaters Nederland en België. Kaartjes voor de voorstelling in de de bieb zijn te verkrijgen via www.debibliotheekamstelland.nl en op één kaartje kunnen een kind en een ouder of verzorger samen naar binnen.

Praktische informatie: Bibliotheek Amstelveen Stadsplein: Theatervoorstelling: Dikkie Dik en de Taart op 21 september van 10.15 tot 10.50 uur. Kosten: €6 (leden) en €12 (niet-leden).