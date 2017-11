Dick Kuin stopt per direct bij AB

Aalsmeer – Een kort persbericht ontving de redactie donderdag 16 november: “Na een jarenlange samenwerking is het moment gekomen om afscheid van de fractie van AB te nemen. Ik kan mij niet langer vinden in de door de fractie ingeslagen weg en heb besloten om per direct de fractie te verlaten en als zelfstandig raadslid verder te gaan.” Dick Kuin.

Mede-oprichter AB

Gelijk maar gebeld met dit jarenlange boegbeeld van Aalsmeerse Belangen. Dick Kuin is tot slot zelfs mede-oprichter van Aalsmeerse Belangen, de lokale partij die toegetreden is tot de gemeenteraad in 1982 met als eerste raadsleden Coq Scheltens en Geurt Ouwerkerk. “AB onderscheidt zich door heldere standpunten en haar kritische basishouding ten aanzien van alle aspecten van het lokale bestuur”, aldus de partij op haar website.

Dick Kuin pakte in 1986, na enkele jaren in Afrika gewerkt te hebben, de politieke draad weer op. Inmiddels is hij al 17 jaar een bekend gezicht voor AB. De architect heeft zich altijd honderd procent ingezet en blijf overigens politiek actief. “De breuk zat er een beetje aan te komen”, vertelt Kuin. “Ik lig af en toe dwars en ga mijn eigen weg. Ik vind dat je als gekozen volksvertegenwoordiger zelfstandig iets mag ondernemen, zonder eerst aan de gehele fractie te moeten voorleggen. Het bestuur ziet dit anders.”

Niet op kieslijst

Afgelopen dinsdag 14 november heeft Dick Kuin een gesprek gehad met de kiescommissie van AB. Daar heeft hij te horen gekregen dat hij niet op de kieslijst wordt gezet. “Ik kreeg te horen dat ik binnen de fractie niet goed functioneerde. Deze bui zag ik overigens al hangen hoor.” Kuin gaat verder: “Met onenigheid en zo wil ik mij niet meer bezig houden. Ik heb er nu een streep doorgezet, klaar. Ik hebben brieven gestuurd naar AB, de andere fracties, de burgemeester en de griffier. Ik trek nu mijn eigen plan en ga als zelfstandig raadslid door.”

Verkiezingen in 2018

Dick Kuin laat tot slot weten volgend jaar maart aan de verkiezingen mee te zullen doen. Meer informatie volgt te zijner tijd. Heel benieuwd. Tijdens de verkiezingen in 2014 kreeg Dick Kuin als nummer drie op de lijst 440 voorkeurstemmen. Meer dan de nummer twee, Helma Persoon, nu fractievoorzitter. Lijsttrekker voor AB wordt zo goed als zeker weer Gertjan van der Hoeven.

Archieffoto: Dick Kuin te gast bij Radio Aalsmeer.