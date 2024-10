Derby der derby’s: MC1 pakt de winst!

De Ronde Venen – Dit seizoen speelt de C-jeugd maar liefst drie keer tegen elkaar in de competitie. Afgelopen vrijdag stond de eerste derby op het programma. De winst ging overtuigend naar MC1, maar gelukkig bleef MC2 niet puntloos.

De tribune was gezellig vol en alle meiden hadden er zin in. Tijdens de trainingen wordt er hard gewerkt en dat was goed terug te zien in de wedstrijd. De eerste twee sets was duidelijk MC1 de bovenliggende partij. De meiden serveerden goed, waren lekker beweeglijk in het veld en waren iets minder nerveus dan MC2. Dat team was nog zoekende, maar af en toe lieten ze wel een mooi uitgespeelde aanval te zien.

De derde set deed liet MC2 de zenuwen varen, ging goed serveren en pakte een zeer grote voorsprong. MC1 moest even van de schrik bekomen, maar deed toen iets terug. Het publiek werd getrakteerd op lange, mooie rally’s. Mooie aanvallen en reddingen, slimmen ballen, maar ook foutjes aan beide kanten. De voorsprong bleef voor MC2, maar MC1 kwam héél dichtbij. Toch ging de winst naar MC2.

Werd het een vijfsetter, of ging MC1 er met de winst vandoor? Beide teams dachten daar anders over. MC1 zette MC2 vanaf het begin onder druk met een heel goede service. MC2 had er heel veel moeite mee en zo ging de winst geheel terecht naar MC1 in deze eerste derby.

