Denk mee over inrichting park aan Machineweg

Aalsmeer – Zaterdag 19 januari organiseert de gemeente samen met Green Park Aalsmeer en de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) een Place Game over de inrichting van het park aan de Machineweg. De bijeenkomst is van 13.45 tot 18.45 uur en wordt gehouden in buurthuis Het Middelpunt aan de Wilhelminastraat 55. De middag begint met de uitleg wat Placemaking is. Daarna vertellen de initiatiefnemers waarom hiervoor gekozen is en wat de bedoeling is.

Na deze presentatie gaan de aanwezigen in kleine groepjes naar buiten en bezoeken tien verschillende plekken in de buurt om te kijken wat al goed en wat verbeterd kan worden om er een aangename(re) plek van te maken.

Vervolgens gaat iedereen weer naar binnen en presenteren de verschillende groepjes hun bevindingen en ideeën aan elkaar. De Place Game is zo ontworpen dat de kwaliteiten die een plaats bezig of nodig heeft naar vormen komen.

Aan het einde van de bijeenkomst wordt op zoek gegaan naar betrokken buurtbewoners en ondernemers die graag willen meehelpen. Deze groep vormt dan het zogenaamde Place-management team en zal maandelijks bij elkaar komen om de ideeën voor het park aan de Machineweg te realiseren.

De gemeente, Green Park Aalsmeer en SLS nodigen inwoners uit om deel te nemen en mee te denken over de inrichting van het park aan de Machineweg. Aanmelden kan via info@placemakingplus.com.