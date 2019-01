Denise Kroes neemt deel aan DanceSing

Aalsmeer – Gaat het om beroemd willen worden bij Denise Kroes, één van de deelneemster aan het SBS programma DanceSing? Het is even stil, er wordt nagedacht. Na het antwoord wordt duidelijk dat Denise maar één doel voor ogen heeft: Solo optredens!

Het leven van de Aalsmeerse staat in het teken van dansen en zingen en van het maken van eigen liedjes. Die passie is zo groot dat zij daar alles voor over heeft. Er moet veel voor worden gedaan en gelaten. De showbizz is nu niet bepaald een wereld waar men zachtzinnig met elkaar omgaat. Veel roddel en achterklap. Maar met haar karakter: een doorbijter: eerlijk, spontaan en sociaal kan zij gelukkig ver komen. Haar voormalige kleuterjuf Toos ziet in Denise nog steeds dat zachte gevoelige meisje hetgeen door haar moeder (docente op de Zuidooster) wordt beaamd. Eigenlijk zijn er twee Denise’s. Waarvan één het ‘podium-dier’ die de uitdaging aangaat, alles durft en aankan. Tenslotte is zij niet voor niets winnares van the Next Girlband en heeft zij veel optredens in binnen- en buitenland achter de rug.

Als ZZP-er geeft zij workshops, haar filmpjes op You Tube en haar Vlogs worden tot haar groot geluk veel bekeken en krijgen een hoge waardering. Verleden jaar had zij – samen met haar vriend Jeremy – veel succes en bekijks op Koningsdag in Aalsmeer. En dit jaar doet Denise voor het eerst mee aan Plaspop. Zij was al te horen bij Voice Kids en Lady’s of Soul. Deze bekendheid heeft zij nodig om haar ideaal te verwezenlijken. En oh ja, regelmatig wordt zij gevraagd om op te treden in musicals, maar daar ligt haar hart niet. “Niet twee jaar lang iedere avond het zelfde hoeven doen.”

Na de middelbare school lag de HBO opleiding bij het Lucia Marthas Institute geheel voor de hand. Zij studeerde af als Bachelor Dans en als Bachelor Docent Dans. Denise kreeg tijdens de opleiding wel zangles, maar die was toch ondergeschikt aan de dans. En daar komt dus nu verandering in. Denise wil bewijzen dat je beide kunt. Zij wil van het imago af alleen goed te zijn in dans.

Daarom is zij ook heel blij met haar deelname aan DanceSing. Zij kan daar laten zien en horen wat zij waard is. De commentaren die zij krijgt van Trijntje Oosterhuis en Gordon (jury van DanceSing) – die achter de schermen gewoon een hele lieve man is – zijn voor haar zeer waardevol. Beiden geven telkens aan hoeveel progressie zij al heeft gemaakt. Zij wijzen haar een richting aan die zij zelf het meest ambieert. Donderdag 6 februari op SBS kunnen de kijkers weer naar een nieuwe aflevering kijken waarin de Aalsmeerse Denise te bewonderen is. Moedig haar aan in haar You Tube filmpjes en Vlogs.

Janna van Zon