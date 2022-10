Deelnemers ‘Tafeltje Dekje’ te gast bij SAM

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 8 oktober waren ongeveer veertig deelnemers van de maaltijdservice ‘Tafeltje Dekje’ te gast bij Stichting SAM die een gezellige middag georganiseerd had in de prachtige kantine van Kwekerij Bunnik in De Kwakel. Een aantal dagen per week krijgen de deelnemers van de ‘Tafeltje Dekje service’ hun maaltijden thuisbezorgd en doorgaans eten ze dan alleen. De gezamenlijke lunch van Stichting SAM stelt de mensen in de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en gezellig te kunnen bijpraten en contacten te leggen.

Na de ontvangst met koffie, thee en diverse soorten koekjes werd de helft van de deelnemers uitgenodigd om onder leiding van Siegfried Bunnik een stukje het bedrijf in te lopen waar ze werden voorgelicht over de teelt van Bromelia’s. Ondertussen boog de andere helft van de aanwezigen zich over de kaarten van de muzikale quiz die de Jongerengroep van Stichting SAM had samengesteld. De quiz bestond uit het beluisteren van ‘liedjes uit de oude doos’ die men moest noteren op het quizformulier. Voor de winnaars van de quiz hadden de Jongeren leuke prijsjes beschikbaar.

Rond drie uur werden alle gasten, die voor hun vertrek van de heer en mevrouw Bunnik nog een schitterende plant meekregen, door een aantal vrijwilligers weer naar huis gebracht. Onderweg kregen de chauffeurs te horen hoe geweldig men het had gehad en hoe dankbaar allen waren voor alles wat er die middag voor ze gedaan was. Meer over Stichting SAM op www.stichtingsam.eu