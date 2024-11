Deelnemers Taalcafé in Flower Art Museum

Aalsmeer – Al jaren bezoeken mensen die onze taal niet echt goed beheersen het Taalcafé in de Bibliotheek. Op dinsdag worden taalproblemen op tafel gelegd en toegelicht. Zo gaat het over de beruchte t’s en d’s op het eind van een woord, maar ook over woordvolgorde en natuurlijk worden er altijd weer nieuwe woorden geleerd. Dat laatste komt vooral omdat de gesprekken heel breed van onderwerp zijn, het kan gaan over geschiedenis, verkeer, verkiezingen, maar ook over Aalsmeer. Zo gingen de mensen enkele weken geleden met een rondvaart over de Westeinderplassen en dat geeft dan weer aanleiding om over te praten.

Dinsdag 11 november werd een bezoek gebracht aan het Flower Art Museum. Men kreeg daar een goedverzorgde rondleiding met een toelichting bij de huidige expositie. Rondleidster Mariska had haar taalgebruik wat aangepast en men ging al snel met elkaar in gesprek. Op zo’n bezoek komen natuurlijk weer heel andere woorden aan de orde en dat was natuurlijk ook een beetje de bedoeling. Aan de reacties aan het einde van het bezoek was duidelijk te merken, dat het gewaardeerd werd. Er klonk dan ook een luid applaus voor de rondleidster.

Taalcoaches

Er bestaat voor mensen die problemen hebben met de Nederlandse taal ook een 1 op 1 begeleiding. Eens per week zit iemand met een taalcoach samen om verbetering in het taalgebruik aan te brengen. Er zijn nu wekelijks zo’n 60 koppels een uurtje bezig en dat zijn heel leuke activiteiten. Mocht je denken dat is best iets voor mij, dan ben je van harte welkom op dinsdag in de Bibliotheek in de Marktstraat om daar eens over te komen praten. Mensen op de wachtlijst zullen er heel blij mee zijn! Het Taalpunt is van 11.00 tot 13.00 uur en aansluitend wordt van 13.30 tot 14.30 uur het Taalcafé gehouden.

Foto: Deelnemers van het Taalcafé op bezoek in het Flower Art Museum. Foto: aangeleverd