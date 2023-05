Deelnemers gezocht voor Junior Pramenrace

Aalsmeer – De Junior Pramenrace is weer in aantocht. Op zaterdag 1 juli is de doe-dag voor de jeugd op het water van de Westeinder. De inschrijvingen zijn geopend. Er is door het bestuur afgelopen week flinke promotie gemaakt voor de Junior Pramenrace op basisscholen, maar er wordt nog naarstig gezocht naar deelnemers.

Wil jij helpen de Junior Pramenrace in ere te houden? Doe dan mee, regel een praam en een penta en stel een leuk team samen. Jezelf aanmelden via de website zonder praam of penta is ook mogelijk, net als eigenaars van pramen en penta’s gezocht worden om er als captain een leuke dag voor de kinderen van te maken. Kijk voor meer informatie, aanmelding en het reglement op: www.juniorpramenrace.nl