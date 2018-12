Kerstkaarten Zuidooster voor eenzame ouderen

Aalsmeer – Kerst vier je vaak samen met familie en/of vrienden. Maar helaas geldt dit niet voor veel ouderen. 1 Miljoen ouderen in Nederland zijn eenzaam. Dit is 1 op de 4 ouderen! In iedere straat woont dus wel een eenzame oudere, ook bij u. Zo’n 200.000 ouderen zijn zelfs helemaal alleen met de feestdagen. Een kaartje in de brievenbus van een vriendelijke onbekende betekent daarom veel voor hen.

Door deze mensen een kerstkaartje te sturen, voelen zij zich een beetje minder alleen. Het Nationaal Ouderenfonds en PostNL organiseren daarom samen een kerstkaartenactie. Een actie die de Kerstcommissie van OBS de Zuidooster een warm hart toedraagt!

Afgelopen week hebben alle kinderen en hun leerkracht op school een mooie kerstkaart geschreven. Ook thuis mochten zij (en hun ouders) extra kaarten schrijven en inleveren. Tellen was onbegonnen werk, maar de school denkt dat er ruim 600 kaarten ingeleverd zijn!

De Ouderraad heeft de doos met alle kaarten opgestuurd naar de Stichting Nationaal Ouderenfonds. En zij zorgen er dan weer voor dat de kaarten verdeeld worden onder de eenzame ouderen.