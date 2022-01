De Zonnebloem dringend op zoek naar vrijwilligers

Aalsmeer – Wanneer iemand een lichamelijke beperking heeft, ziet de wereld er vaak anders uit. De deur uit gaan is minder vanzelfsprekend. Terwijl iedereen, jong en oud, wil genieten van bijvoorbeeld een dagje uit, even de stad in, naar de bioscoop of gezellig thuis met een vrijwilliger een kopje koffie drinken? De Zonnebloemafdeling Aalsmeer/Rijsenhout wil hier uitkomst in bieden. Een groep van enthousiaste vrijwilligers organiseert normaliter bezoeken aan huis, dagjes uit en aangepaste vakanties voor mensen met een lichamelijke beperking. Helaas wordt de Zonnebloem hier nu door de pandemie ernstig in beperkt, maar uiteraard staan vrijwilligers nog steeds klaar om het de Zonnebloem- gasten zo aangenaam mogelijk te maken.

De vrijwilligers hebben het afgelopen jaar ingezet op kleinschalige activiteiten en een-op-een contacten en zijn er daarmee in geslaagd toch veel gasten een leuke activiteit aan te bieden. Ook heeft de Zonnebloem het afgelopen jaar met grote dankbaarheid weer gebruik mogen maken van de sponsoring van de RIKI-stichting.

Voor dit komende jaar heeft de Zonnebloem een flink aantal leuke activiteiten voor haar gasten in de planning staan en alle vrijwiligers hopen van harte dat deze ook daadwerkelijk door kunnen gaan. Uiteraard blijven vrijwilligers mensen thuis bezoeken voor een gezamenlijke bezigheid of gewoon een kopje koffie.

Tijd en interesse

Om de Zonnebloem gasten ook in de komende tijd optimaal van dienst te kunnen zijn, is de afdeling Aalsmeer/Rijsenhout dringend op zoek naar vrijwilligers. Als vrijwilliger bepaal je zelf, hoeveel tijd je investeert en waar je interesse ligt. Geef je naam en adres door aan Els Brunt, bestuurslid Intake en Bemiddeling, via het telefoonnummer 06-40173691 of mail naar els.zonnebloem@gmail.com. Er komt dan iemand vrijblijvend iets meer vertellen over vrijwilligerswerk bij de Zonnebloem Aalsmeer/Rijsenhout en besproken wordt wat de nieuwe vrijwilligers voor de gasten kunnen en willen betekenen.

Nieuwe gasten welkom

Ook mensen die onder de doelgroep van de Zonnebloem vallen en die interesse hebben om kennis te maken met de Zonnebloem in hun buurt, kunnen contact opnemen via bovenstaand telefoonnummer of e-mailadres. De Zonnebloemvrijwilligers van Aalsmeer/Rijsenhout komen eerst langs voor een kennismakingsgesprek. De wensen en behoeften komen in dat gesprek aan bod. De één wil gebruik maken van het regelmatig huisbezoek. De ander gaat ook graag mee met een activiteit of dagje uit.