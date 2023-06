De Vrouwencirkel zorgt voor een glimlach

Aalsmeer – Dinsdag 30 juni kwam de Vrouwencirkel bij elkaar in het Parochiehuis. Het doel; nieuwe connecties opdoen, leuke gesprekken voeren en dit keer ook om te ontdekken hoe creatief de dames konden zijn met stenen! Het onderwerp dit keer was; ‘Zin in de zomer’ en er werden deze avond stenen met acrylverf gemaakt. Deze zogeheten ‘Happy stones’ kan je zelf houden of ergens achterlaten waar een ander ze kan vinden. Op deze manier wordt geprobeerd een glimlach op het gezicht van een ander te toveren.

Herinneringen en koetjes en kalfjes

Er waren deze keer twintig vrouwen aanwezig van diverse leeftijden. Een aantal nieuwe deelnemers kwam tot de ontdekking dat er aardig wat bekenden van vroeger meededen. Er werden herinneringen opgehaald tot aan de basisschooltijd. De unieke versieringen op de stenen gaven aanleiding tot gesprekken over de plannen voor de komende zomer. De vrouwen gaven elkaar de ruimte om hun hart te luchten over de minder leuke dingen in hun leven, maar ook werden er leuke tips voor uitjes met de kinderen gedeeld en gewoon lekker gebabbeld over koetjes en kalfjes.

Het was een leuke avond vol verbinding! Een heel aantal van de stenen is deze week verspreid door Aalsmeer. Vind je er eentje? Dan kan je die plaatsen op de Facebookgroep ‘Kei tof Aalsmeer e. o.’.

Meditatie en sporten

De volgende Vrouwencirkel vind plaats op donderdag 15 juni om 14.00 uur. Er gaat dan met begeleide meditatie geprobeerd worden de innerlijke godin te boetseren. Zaterdag 17 juni gaan de dames met elkaar sporten! Beenieuwd naar de Vrouwencirkel en meedoen? Meld je dan aan om informatie te ontvangen via team.aalsmeer@participe.nu en vermeld hierbij je voor- en achternaam en je telefoonnummer.