Aalsmeer – Zaterdag 20 april werd op een zonovergoten dag de tentoonstelling ‘de Taal van bloemen’ in het Flower Art Museum geopend met een hoofdrol voor de kunstenaar Bert van Santen. Er zijn filmopnames en voor de camera staat een rijzige gedistingeerde heer. Hij houdt een prachtig betoog over de kunstenaar: “Bert van Santen is niet alleen een geweldig goed mens, maar ook een oorspronkelijke vernieuwende kunstenaar die bloeit als nooit tevoren.”

De kunstenaar hoort de lovende woorden niet, hij loopt nerveus rond om zijn gasten te ontvangen. De gevolgen van de voorbereiding naar de tentoonstelling toe zijn op zijn gezicht af te lezen. Trots, blijdschap en nieuwsgierig hoe de reacties zijn. Het resultaat mag er zijn. Zowel zijn schilderijen als het werk op papier laten een grote liefde zien voor de schilderkunst.

Het thema Fleurs du Mal is geïnspireerd op het boek van de Franse schrijver Baudelaire. De kijker doet er goed aan om plaats te nemen op de royale zitplaats – origineel voorzien van een Perzische tapijt – en in alle rust de film te bekijken waarin de kunstenaar laat zien hoe zijn schilderijen tot stand komen. De gedrevenheid, de concentratie, zijn motoriek en niet te vergeten dat sigaretje in de rechter mondhoek, het is een prachtig portret geworden en voegt iets toe aan de kunst die in het Museum goed tot zijn recht komt. Schilderend bij de muziek van Rob Orlemans die op zijn verzoek ook tijdens de opening speelde. Heerlijke blues waarmee hij de wereld weet te veroveren en nu tot grote vreugde van de schilder een paar nummers in Aalsmeer speelde.

Maar, er is nog veel meer te zien in het Flower Art Museum. Tot 7 juli neemt naast de kunst ook de taal een belangrijke plaats in. De Australische schrijfster Venessa Diffenbaugh schreef de roman ‘De taal van bloemen’ waarvoor zij de inspiratie haalde uit het Victoriaanse Bloemenboek waar bloemen een geheimtaal spreken en met taal toveren kunnen. Jonneke Bekkenkamp doet onderzoek naar de betekenis van bloemen en schreef er een boekje over: Bloemlezen. Thema’s als haat, waardigheid, succes en onzekerheid, bindingsangst, verzoening en onmacht komen daarbij aan de orde.

Karina Tan – verbonden aan het Flower Art Museum – zocht bij de thema’s een aantal kunstenaars. Let dan vooral op de schilderijen van Liseth Visser! Haar romantische schilderijen laten een vleug van geheimzinnigheid zien die voor een vorm van ongemakkelijkheid zorgt. Juist dat maakt dat je als kijker als het ware naar het werk wordt toe gezogen. Nieuw werk is er ook van fotografe Heidi Wallheimer. Opvallend zijn de sculpturen van de jonge kunstenaar Timo Knoppers. verder werk van An Luthart, en Maja Vucetic, Teis Albers en Marloes Jooren.

God en de duivel

Bij de opening hield Dr. Jelle Koopmans – hoofddocent Romaanse taal- en letterkunde aan de UVA – vanuit de losse pols een heerlijk ‘college’ met zoveel leuke wetenswaardigheden over de goede en de zwarte kant van het leven van Baudelaire. Over de bloem, gezien als een geschenk van god, maar er waren ook bloemen die afkomstig waren van de duivel. Tot aan de achttiende eeuw was volgens zijn zeggen de roos slechts een ééndags bloem. Ook Constantijn Hoffscholte hield een fraaie inleiding. Hij vergeleek deze tentoonstelling met de groei van een bloem en trok mooie paralellen. Een vondst waren bloemen voor de medewerkers passend bij hun karakters. Iedereen kreeg een persoonlijk boeketje.

Dat zowel Bert van Santen als het Flower Art Museum zich ook maatschappelijk betrokken voelen met wat er zich in de wereld afspeelt werd benadrukt met de aanwezigheid van Artsen zonder Grenzen. Tijdens de openingsactie Bloemen van Hoop Bert schonk een deel van zijn verkoop aan deze stichting. Kunstenaar Bernadette Zeegers maakte keramische rozen waarvan de opbrengst wordt geschonken aan de stichting van het Kind.

Chemie

Op deze opening werd duidelijk dat wanneer de onderlinge chemie van alle betrokkenen in evenwicht is, er zoveel meer bereikt kan worden. Het Flower Art Museum is met een klein maar bevlogen team aan een prestigieus project begonnen. Het staat nu nog maar aan het begin van dit traject, maar het pad dat tot nu toe wordt bewandeld belooft veel voor de toekomst.

Janna van Zon