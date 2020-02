De Springschans winnaar wisselbeker GeZZinsloop Uithoorns Mooiste

De AKU-organisatie van Uithoorns Mooiste heeft dit jaar voor de GeZZinsloop een nieuwe trofee in het leven geroepen. Er is een wisselbeker beschikbaar gesteld voor de basisschool die percentagegewijs de meeste leerlingen aan de start van de 1 kilometer van de GeZZinsloop laat komen. Het is uiteindelijk een nek aan nekrace geworden tussen twee scholen, de Springschans en de Kwikstaart, en met een verschil van 0,04 procent kwam de Springschans als winnaar uit de bus.

De wisselbeker is afgelopen week in de school uitgereikt aan de groep leerlingen die aan de start waren verschenen en dus hebben bijgerdagen aan het winnen van de beker.

We gaan er van uit dat er nog meer leerlingen van de Springschans volgend jaar zullen meedoen om de beker te verdedigen maar rekenen er op dat de andere scholen hun uiterste best zullen doen om dat te voorkomen.

AKU zal zeker zijn best doen om weer een aantrekkelijke wedstrijd voor de kinderen te organiseren.