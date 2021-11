De Scheg: houtconstructie symbolisch verankerd

Uithoorn – De nieuwbouw van MFA Zijdelwaard (sporthal De Scheg met buurtkamer) is in volle gang. Door de geplaatste staalconstructie zijn de contouren nu goed zichtbaar. De nieuwe fase, het plaatsen van de houtconstructie, is ook een nieuwe mijlpaal in het project. Tijd voor een feestelijk moment voor de bouwer, wethouder en Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS). Dat corona creatief maakt, is een feit. Woensdag 10 november was de bouwplaats van ‘De Nieuwe Scheg’ het indrukwekkende decor voor een alternatief eerste-paalmoment. Onder de grote staalconstructie, met afmetingen van een moderne sporthal volgens NOC*NSF-eisen, kwamen wethouder Jan Hazen, SLS-bestuurder Jan Bolhoeve en architect Erik Slangen van Sportbouwers samen. Gezamenlijk zetten zij hun handtekening op het eerste houtelement van de constructie. Daarmee verankerden zij de houtconstructie, die straks de ruimtes voor bijvoorbeeld kinderdagverblijf Solidoe en de Buurtkamer herbergt, symbolisch in het gebouw.

Geen bouwproject zonder hobbels

Dat de houtdelen deze weken geplaatst worden, was geen vanzelfsprekendheid. Net als andere bouwprojecten in en buiten Nederland heeft ook dit project last van de schaarste aan bouwmaterialen, zoals hout. Des te mooier was het dan ook om écht in een gebouw in wording te staan, vond Bolhoeve, waarin beloftes zichtbaar werden waargemaakt. Ook Hazen benoemde nog wat hobbels, zoals de lange aanloop en onverwacht asbest, maar benadrukte dat zonder de fikse bijdrage van SLS er helemaal geen MFA zou staan in deze veelbelovende vorm. Duurzaam, gasloos en met vele functies voor de wijk. Slangen vulde aan dat om aan alle wensen van het gebouw te kunnen voldoen, de vele gesprekken met alle belanghebbenden een belangrijke basis waren. Samen met het aanwezige bestuur van Solidoe, van scholen ’t Startnest en de Vuurvogel, fysiotherapie Mulder en tandartspraktijk Mulder werd met een warme bitterbal dan ook getoost op een voorspoedige voortgang van de bouw.

Planning

In het nieuwe jaar zal het gebouw wind- en waterdicht zijn. Dat is ook het moment voor een rondleiding voor de sporters en andere huurders. De oplevering is medio volgend jaar gepland. Een eerste ontwerp voor de buitenruimte rondom het pand is binnenkort te bekijken, tijdens een inloopbijeenkomst of digitaal via uithoorndenktmee.nl. Deze website biedt alle informatie over het project; u kunt zich daar ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Bijschrift foto: Wethouder Jan Hazen wijdt samen met bestuurder SLS en de architect de houtconstructie in