De ombouw van aardgas naar waterstof in Uithoorn

Uithoorn – Stedin gaat in samenwerking met energie consultant DNV GL, woningbouwcorporatie Eigen Haard en de gemeente Uithoorn een woonblok van veertien woningen tijdelijk gereed maken voor verwarming op waterstof. Met dit project wordt ervaring opgedaan met de ombouw van aardgas naar waterstof voor het verwarmen van woningen. Het project is uniek in Nederland, maar ook internationaal een novum. Het is de bedoeling dat de panden dit najaar met waterstof verwarmd worden, wanneer de huizen niet meer bewoond zijn. Als gevolg van de Parijs klimaatafspraken willen we in Nederland in 2050 onze huizen niet meer met aardgas verwarmen. Een van de alternatieven voor aardgas is waterstof. Maar er komt een hoop kijken bij de overgang van aardgas naar waterstof: de verbindingen van de leidingen, de invoer van het gas en natuurlijk het omzetten van waterstof in warmte door cv-ketels. “Zo’n ombouw is nu nog nieuw en onbekend en zeker geen druk op de knop”, aldus Marc van der Linden, CEO van Stedin. “Het is van essentieel belang dat we dit onderzoek uitvoeren in een zo realistisch mogelijke omgeving van bestaande woningbouw”.

Geschikt maken

Stedin doet al jaren samen met technisch adviesbedrijf DNV GL praktijkonderzoek naar de mogelijkheden om het gasnet geschikt te maken voor gebruik van waterstof. Johan Knijp, Country Manager, Netherlands, van DNV GL: “We gaan in Uithoorn eerst het bestaande gasnetwerk uitvoerig testen op mogelijke lekkages. Zodra de gasleidingen helemaal veilig zijn, plaatst een erkend installateur een waterstof cv-ketel in de woning. Dan gaan we één a twee weken de panden verwarmen met 100% waterstof in plaats van aardgas”. De proef is in woningen van woningcorporatie Eigen Haard. “Wij geloven in een duurzame toekomst en willen onze woningen CO2 neutraal maken. Daarom doen we mee aan dit innovatieve onderzoek’’ zegt Bert Halm, bestuursvoorzitter Eigen Haard. Wethouder Hans Bouma is trots dat dit project plaatsvindt in de gemeente Uithoorn: “Uithoorn wil als gemeente haar bijdrage leveren aan de klimaatdoelen. Dit past bij onze duurzaamheidsagenda en daarom past dit project goed binnen onze gemeente”.

Het project van aardgas naar waterstof wordt uitgevoerd aan de hand van strenge veiligheidseisen, in afstemming met de lokale brandweer en onder toezicht van het bevoegd gezag waaronder de Veiligheidsregio. De werkzaamheden worden pas opgestart wanneer alle woningen leeg staan. Andere betrokken partijen zijn installatiebedrijf Feenstra (voert werkzaamheden uit aan de binnenhuisinstallatie) en waterstof-cv-leveranciers Nefit Bosch en Remeha (zij leveren beide een waterstof cv-ketel). Meer informatie over dit en andere waterstofprojecten van Stedin, zoals een uitlegvideo van dit project, vind je op: www.stedin.net/waterstof.