De Kwakel ontdekken tijdens 2e dijkentocht

De Kwakel – Ook dit jaar krijgt u weer de gelegenheid om de omgeving van De Kwakel te zien vanuit een heel ander perspectief. Theetuin- Bamboelabyrint Het Nirwana en Poldersport De Kwakel organiseren op Tweede Paasdag, maandag 22 april, voor de liefhebbers van wandelen een tocht met drie afstanden, die u voor een groot deel over de dijken van De Kwakel voert, deels verhard maar voor een flink deel onverhard, grasland. De dijken zijn particulier eigendom en derhalve niet vrij toegankelijk, alleen voor deze speciale gelegenheid maken de eigenaren een uitzondering.

Let op: honden zijn niet welkom (ook niet aangelijnd) wegens de rondlopende schapen en lammeren. Er zit dit keer een verrassing in het parcours, een wonderlijke plek waar je waarschijnlijk nog nooit geweest bent. Daarnaast gaat de wandeling door het weiland langs de sportieve onderdelen van Poldersport! Ook voert de tocht weer door Theetuin Het Nirwana, waar je kunt zien hoe de tuin en het Bamboelabyrint aan het groeien zijn. Je mag zelfs het doolhof in en het centrum zien te bereiken nu de bamboe nog niet helemaal volgroeid is. Het Bamboelabyrint blijft helaas dan ook nog tot juli 2020 gesloten, maar de theetuin opent echter al deze zomer, en wel op vrijdag 12 juli, het begin van de zomervakantie!

Start en finish is bij boerderij Leeuwarden, Poldersport, Boterdijk 91 in De Kwakel. Daar is na afloop uiteraard de gelegenheid om deze Kwakelse Dijkentocht gezellig na te beschouwen. Starten kan tussen 9.00 en 11.00 uur, afstanden 13, 17 en 21 kilometer. Inschrijving 5 euro per persoon, waarvoor u ook twee consumptiebonnen krijgt die gebruikt kunnen worden bij de versnaperingpost in de Theetuin en bij Poldersport.