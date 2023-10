Uithoorn – De Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU) streeft naar afwisseling van ensembles op het podium in de Schutse en naar originaliteit in programmakeuze. Zondagmiddag was zeker aan beide eisen voldaan. Het ensemble was een duo van voortreffelijke jonge, bij prestigieuze concoursen gelauwerde, musici: celliste Lidy Blijdorp en pianist Tobias Borsboom. Het waren zondagmiddag in de volle Schutse niet alleen de warme, ruimte vullende cellotoon en de virtuoze vleugelklanken die het SCAU-publiek verrasten en verblijdden. Bijzonder was ook het programma.

Origineel en gedurfd

Origineel en knap op de technische mogelijkheden van de cello toegesneden waren de arrangementen die Lidy Blijdorp had gemaakt van delen uit orkestwerken van Maurice Ravel. Bewonderenswaardig zacht werd bijvoorbeeld in de hoge regionen van de fraaie celloklank de verrassende duo versie van ‘Daphnis et Chloë’ geopend.

Na de opgewekte Sonate voor cello en piano van Francis Poulenc en na de pauze volgden de twee delen Venus en Mars uit de zelden uitgevoerde Sonate nummer 1 van Matthijs Vermeulen (1888-1967).

De componist had het zichzelf en de uitvoerende musici niet makkelijk gemaakt en hij hoopte op een uitvoering voor ontvankelijk publiek. In Uithoorn zou hij niet zijn teleurgesteld, want geconcentreerd werd geluisterd naar de lyrische klanken van Venus als ode aan de liefde en naar het stormachtige klankgeweld van Mars. Met, zoals in alle stukken deze middag, ook nu een briljante prestatie van Tobias Borsboom als partner aan de concertvleugel. Bijzonder was dat Lidy Blijdorp de sonate speelde op de cello waarop het werk vroeger vaak door de beroemde cellist Anner Bijlsma werd uitgevoerd. Schertsend zeiden de musici dan ook: “De cello kent het stuk al”.

Het verbindende intermezzo

“Waldesruhe” van Antonin Dvorak werd vervolgens het verbindende intermezzo vóór het slotstuk: het Concert nr 1 voor cello en orkest van Dimitri Kabalevsky. Met weer de mooie breed stralende celloklank in het Largo, en beide musici meeslepend op hun best in de virtuoze snelle delen van deze knappe bewerking voor cello en piano.

