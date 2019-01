De Bovenlanden herbouwt schuilhut

Aalsmeer – Tijdens de januaristorm van een jaar geleden blies een rukwind een schuilhut op een akker in de Westeinderplassen de lucht in en smakte de hut verderop tegen de grond. Er was niet veel van over. Karlo Buys teelt op die akker rode bessen (Ilex) en samen met Stichting De Bovenlanden Aalsmeer, eigenaar van de akker, werd besloten om de schuilhut te herbouwen.

Schuilhutten horen bij de Aalsmeerse cultuur van trekheesters en de teelt van seringen, sneeuwballen en Ilex op akkers. Ze werden gebruikt om bij heel slecht weer in te schuilen of om een beetje op temperatuur te komen bij koud weer en het meegebrachte voedsel te nuttigen.

Comfort in de schuilhut was er niet of nauwelijks. Je kon op een houten bakje zitten en op de grond lag vaak wat stro. De herbouw van de schuilhut vindt plaats omdat de hut met z’n typische vorm en puntige dak thuishoort in het landschap van het Aalsmeerse bovenlandengebied. Na een oproep van Stichting De Bovenlanden hebben zich enkele vrijwilligers gemeld die inmiddels in de loods van de firma Buys begonnen zijn met de herbouwklus.

Vriendenclub

Nikki van der Meer: “Als je van de Uiterweg komt en het gebied van de Westeinderplassen kent, dan is het ook goed om mee te helpen dat gebied in stand te houden. We hadden het daar een keer over met onze vriendenclub en toen hebben we besloten ons aan te melden.”

Het zijn dus jonge vrijwilligers die samen met nog enkele anderen op zaterdagen aan de hut timmeren.

Over een paar weken is de schuilhut in wording waarschijnlijk zo ver dat deze in onderdelen van de loods naar de akker op de Poel gebracht kan worden met de schuit van Karlo Buys: “De fundering ligt er al en we zijn goed op schema. Vanaf 1 maart gaat de Ilex weer flink groeien en willen we klaar zijn”, zegt Karlo.

Authentieke tekeningen

De schuilhut wordt herbouwd naar tekeningen van de authentieke Aalsmeerse schuilhut van de inmiddels overleden Jan Lunenburg. Hij heeft samen met onder andere Hans Alderden aan de hand van deze tekeningen de hut gebouwd welke op de Historische Tuin staat.

Rick Heemskerk is de vrijwilliger die de technische scepter zwaait over de herbouw van de schuilhut: “Het zijn hele aparte maten, maar we houden ons er gewoon aan. Het moet allemaal goed in verhouding blijven. We hebben ons ook al afgevraagd of de mensen nou zo klein waren vroeger, of dat er een andere reden is voor zo’n lage deur. Want die is maar 1 meter 66 hoog!”