Danstheater ‘Home Run’ bij LEG

Aalsmeerderbrug – Volgende week zondag 17 november is om 10.00 uur danstheater ‘Home Run’ te zien in de Levend Evangelie Gemeente. Het is een ontroerend theaterstuk van Carla Veldhuis over identiteit, vrijheid en een indrukwekkende vriendschap. Bijzonder is dat het verhaal zonder woorden wordt uitgebeeld. Jong en oud is van harte uitgenodigd voor deze voorstelling.

Door de komische scènes, snelle tijdsprongen en ijzersterke muziek blijft de kijker tot het eind geboeid. ‘Home Run’ is een verhaal zonder woorden, maar zit boordevol dans en toneel. De voorstelling wordt uitgevoerd door een team van twaalf gemotiveerde personen, professionals en jong talent. ‘Home Run’ is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. De toegang is gratis.

De Levend Evangelie Gemeente vind je aan de Kruisweg 55 in Aalsmeerderbrug. Meer weten? Kijk dan op www.leg.nl.