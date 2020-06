‘Dank je wel’ voor Aalsmeerse veteranen

Aalsmeer – Zaterdag aanstaande is het Nationale Veteranendag, dé dag waarop Nederland zijn veteranen bedankt die ingezet zijn in dienst van de vrede, nu en in het verleden. Op initiatief van burgemeester Oude Kotte zal die dag de Veteranenvlag wapperen op het Raadhuis, als ‘dankjewel’ voor alle veteranen in de gemeente Aalsmeer.

Corona zette een streep door de Aalsmeerse Veteranendag. Die zou op 5 mei van dit jaar door het Veteranencomité van Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer worden georganiseerd voor de circa 140 veteranen in Aalsmeer en Kudelstaart. Officieel zijn veteranen alle (ex)-militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk dienden in oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties, zoals vredesmissies in internationaal verband.

In tegenstelling tot wat men dus vaak denkt, is een veteraan niet per se oud. Aalsmeer heeft nog relatief veel oud-strijders maar ook een aanzienlijke groep jongere veteranen die in verschillende naoorlogse vredesmissies gediend hebben of nog dienen, bijvoorbeeld in Libanon, Afghanistan, Mali of Somalië. De oudste veteraan is 94, de jongste 22 en nog in actieve dienst bij de Marine.

Veteranendag is hún dag, waarop zij in het zonnetje worden gezet en waarop anderen een inkijkje kunnen nemen in de belevingswereld van veteranen en hun bijzondere werk voor vrede en veiligheid.

Zaterdag is er niet zoals altijd een groots defilé in Den Haag maar een feestelijk programma in de Ridderzaal dat live wordt uitgezonden. Met verhalen van veteranen, beeldreportages en optredens van verschillende solisten onder begeleiding van een ensemble van de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ en een combo van het orkest van de Luchtmacht.

Op deze manier geeft het Nationaal Comité Veteranendag, in samenwerking met de NOS, invulling aan de Nederlandse Veteranendag met als doel dat Nederland toch het jaarlijkse ‘dankjewel’ voor veteranen kan meebeleven. Het programma wordt door de NOS integraal live uitgezonden van 12.45 tot 13.45 uur op NPO1.

Zodra het weer veilig kan zal het Veteranencomité Aalsmeer in samenwerking met de gemeente Aalsmeer de lokale veteranen uitnodigen voor een gezamenlijke activiteit. Want aan waardering, ontmoeting, herinneringen ophalen en verhalen delen is veel behoefte. Contact: info@4en5meiaalsmeer.nl.

Foto: www.kicksfotos.nl