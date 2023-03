Dammers K&G schieten tekort tegen DDV

De Kwakel – Een stunt kon de dammers van K&G nog redden van degradatie, daar kregen ze maandagavond in Diemen verschillende kansen op. DDV kon geen kampioen meer worden en verscheen zonder de nationaal kampioen achter de borden. Ook K&G was niet op volle oorlogssterkte, kopman Fred Voorn moest verstek laten gaan. Invaller Jos Harte kreeg het zwaar te verduren, Jos normaal altijd een hele taaie, verloor een van zijn snelste partijen, 0-2 achter. Adrie Voorn kwam na een lokzet goed te staan, maar hij drukte niet volledig door, 1-3 tussenstand.

Het werd weer spannend toen Rene de Jong met een geniale stille zet zijn opponent voor onoverbrugbare problemen stelde, 3-3. Alleen Wim Konst nog in de strijd, Wim kwam in tijdnood en de steeds groter wordende belangstelling verhoogde de druk alsmaar. Zo zag hij een minimale remise doorbraak over het hoofd, vlak daarna ging hij door zijn vlag. Wim verloor daardoor regelmentair omdat hij de minimale 50 zetten binnen anderhalf uur bedenktijd niet haalde, eindstand 5-3 voor Diemen.

Eén kans rest nog voor de Kwakelse damclub om zich in de ereklasse te handhaven. Dan zal het tegen SNA uit Heerhogowaard moeten stunten, SNA is inmiddels al kampioen geworden. De dammers zullen in de watten worden gelegd als zij vrijdagavond 25 maart ‘t Fort De Kwakel bezoeken. Misschien dat dit helpt of anders zullen de K&G-ers hun kansen beter moeten benutten.