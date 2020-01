Dames voetbal: Aalsmeer wint van Kudelstaart

Aalsmeer – Een best bijzondere streekderby is afgelopen zaterdag 18 januari gespeeld bij de voetbalvereniging in de Hornmeer. Op het programma stond de wedstrijd Dames 1 van FC Aalsmeer tegen Dames 1 van RKDES Kudelstaart.

De voetbalsters waren aan elkaar gewaagd, maar het was Aalsmeer dat de winst pakte. In de laatste minuut voor de rust scoorde Aalsmeer. Deze 1-0 voorsprong wisten de dames vast te houden in de tweede helft. RKDES wist geen tegengoal te maken, dus het waren de dames van Aalsmeer die vrolijk de kleedkamer opzochten.

Zondag FCA 1 thuis

De vakantie is weer voorbij en dus wordt er weer volop gevoetbald. De eerste elftallen van FC Aalsmeer zaterdag en RKDES Kudelstaart hebben nog een weekje vrij, maar in ‘eigen dorp’ voetbal gaan kijken kan wel vandaag, zondag 19 januari. FC Aalsmeer zondag neemt het thuis aan de Beethovenlaan op tegen het eerste van N.F.C. De wedstrijd begint om 13.00 uur en uiteraard is publiek ter aanmoediging en voor de gezelligheid welkom.

Foto’s: www.kicksfotos.nl