Dag van je Leven-taart voor Boris

Aalsmeer – Stichting Dag van je Leven laat regelmatig grote en kleine wensen uitkomen van mensen met een verstandelijke beperking in onze regio. Zo ook een kleine, maar zeker zo bijzondere wens van de 13-jarige Boris die op doordeweekse dagen op Kinderdagcentrum De Lotusbloem zit.

De jongen houdt erg van taart en hij wilde heel graag een keer taart eten met zijn vriendjes op het Kinderdagcentrum. Maar het moest dan wel een hele bijzondere zijn, want hij wilde er eentje met zijn foto erop.

Daar wilde het bestuur van Dag van je Leven zeker voor zorgen en met de hulp van Hulleman Brood en Banket werd er een schitterende taart bij De Lotusbloem afgegeven. De verrassing was groot en de jongen heeft er met zijn vrienden en begeleidsters enorm van gesmuld.

Kerstballenactie

Dit was één van de wensen die het afgelopen jaar in vervulling is gegaan naar aanleiding van de kerstballenactie. Vorig jaar december zijn er op verschillende voorzieningen van Stichting Ons Tweede Thuis kerstbomen geplaatst waar iedereen een wens in mocht hangen.

Eerder dit jaar zijn andere mensen met een verstandelijke beperking blij gemaakt met onder andere een dagje Keukenhof, orgelspelen, diverse knutselspulletjes om zelf kaarten te kunnen maken, een voetbalwedstrijd bijwonen van Feyenoord, een cadeaubon van een dierenspeciaalzaak om de dieren een keer extra te verwennen en een autorijles in een simulator. Deze wensen zijn onder andere mogelijk gemaakt door donaties aan de Club van 100. Voor meer informatie en sponsoring: www.dagvanjeleven.org