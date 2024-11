Daan van Vliet NK kampioen Bonaken 2024

Leimuiden – Daan van Vliet uit Leimuiden is Nederlands kampioen Bonaken 2024 geworden. In een spannende finale zegevierde Daan zaterdag 2 november over Arno Holierook uit Alphen aan den Rijn die tweede werd, Dirk Zaal uit Leimuiden (derde) en Erick Verkade uit Alphen aan den Rijn (vierde).

Van Vliet presteerde iets wat nog nooit vertoond is, na kampioenschappen in 2006, 2014 en 2015 won hij voor de vierde keer het NK. Alleen de winnaar van vorig jaar, Ronald Struik uit Koudekerk won twee maal. Het NK telde dit jaar maar liefst 87 deelnemers uit heel Nederland. Roy Mollers uit Leimuiden eindigde als allerlaatste en kreeg een zwabber mee naar huis. Een zwabber is behalve een huishoudelijk product ook een Bonaakterm.

Het kaartspel Bonaken staat sinds 2017 jaar op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland. Voorzitter Wim Buskermolen van de Stichting Bonaken Nederland: “Bonaken is puur nationaal erfgoed; niet alleen Leimuidens erfgoed. Hoewel wij er trots op zijn dat het spel al zo lang in ons dorp wordt gespeeld, zetten we ons met enthousiasme in voor de groei van de Bonaaksport in heel Nederland.’’

Foto: De drie winnaars van het NK Bonaken 2024 in Leimuiden. Foto: aangeleverd