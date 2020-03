Da Capo’s masterpieces

Regio – Da Capo’s Popkoor is er weer klaar voor: Elke twee jaar geven zij een concert en dit jaar staat alles in het teken van “ Masterpieces “. De mooiste, oude en nieuwe stukken uit de popgeschiedenis worden op 28 en 29 maart ten gehore gebracht. Deze legendarische nummers worden uitgevoerd in een sfeervolle setting bij Dans- en Partycentrum Colijn in Uithoorn. Tussen pluche en velours en nodigen zij u uit tot voetjes van de vloer, ook in de uurtjes erna kan er door gefeest worden. Een voorstelling van Nachtclub tot Pop-pub. Onder leiding van dirigent Floor van Erp en muzikaal begeleid door Colijn Buijs. U bent van harte uitgenodigd om dit dynamische optreden bij te wonen. Er is een voorstelling op zaterdag 28 maart om 20.00 uur en op zondag 29 maart om 14.00 uur. Kaarten a €15,- te bestellen via www.popkoor.nl of te verkrijgen bij de ingang.