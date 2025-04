Cybercrime escape-bus in Aalsmeer en Kudelstaart

Aalsmeer – Tussen 6 en 11 mei rijdt een politiebus met de naam ‘Escaperoom Cybercrime’ door Aalsmeer en Kudelstaart. De bus stopt met name op plekken waar jongeren zijn. In de bus kunnen jongeren in groepjes meedoen aan de game. Er wordt een fictieve casus gespeeld waarin voorkomen moet worden dat er pikante foto’s op internet worden geplaatst. Het spel duurt zo’n 20 minuten en is bedoeld voor jongeren van 13 tot 25 jaar.

Jongeren begeven zich veel online, maar zijn vaak minder bewust van de gevaren die dat met zich meebrengt. Ze kunnen worden gehackt, hun bankrekening kan worden geplunderd of ze kunnen worden afgeperst met pikante foto’s (sextortion). In de bus wordt een game gespeeld (Bl@ckmail), om bewustwording te creëren over cybercrime rond het thema sextortion.

Het doel is jongeren bewust te maken van de risico’s die zij online lopen, zodat ze weten wat ze kunnen doen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden. De bus rijdt in Aalsmeer en Kudelstaart en staat op bepaalde momenten ook bij scholen (vmbo en mbo). Ter begeleiding zijn er mensen van de politie, gemeente en gro-up buurtwerk bij aanwezig. Na afloop van het spel gaat de politie met de deelnemers in gesprek over digitale veiligheid, schaamte en waar je terecht kunt als je toch slachtoffer bent geworden. Ben je slachtoffer van online seksueel misbruik? Je staat er niet alleen voor. Je kunt praktische, juridische en emotionele hulp krijgen, kijk op https://www.politie.nl/informatie/online-seksueel-misbruik.html