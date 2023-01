Cursus ‘Linoleum snijden’ bij de Werkschuit

Aalsmeer – Op 24 januari start de Werkschuit met een cursus ‘Linoleum snijden en afdrukken maken’. In deze cursus leren deelnemers om afdrukken te maken van een plaatje linoleum wat je met gutsen hebt bewerkt. Er wordt begonnen met een proefplaatje waarvan allerlei lijnen en vlakken uitgesneden gaan worden om een gevoel te krijgen hoe gutsen werkt. Hierna wordt een afbeelding ontworpen of een afbeelding gekopieerd uit een boek. Deze afbeelding wordt overgezet op de linoleum-plaat. Dan gaan met behulp van gutsen delen weggesneden worden. Alles wat weggesneden wordt (dikke en dunne lijnen en vlakken) blijft in de afdruk wit. Het is dus een spel tussen licht en donker.

Daarna gaat met een roller verf aangebracht worden op het linoleum-plaatje. Hierna wordt een stuk papier op het plaatje gelegd en wordt een eerste proef-afdruk gemaakt. Tevreden? Dan verder met afdrukken. Niet helemaal tevreden? Het plaatje kan waar nodig nog bijgesneden worden. Bij het afdrukken wordt gebruik gemaakt van een lino-pers, maar de cursisten leren ook hoe een afbeelding zonder pers gemaakt kan worden, zodat eenieder ook thuis aan de slag kan.

Deze cursus ‘Linoleum snijden en afdrukken maken’ wordt gegeven op dinsdag van 19.00 tot 21.30 uur en is geschikt voor iedereen vanaf 14 jaar. Voor inlichtingen en opgave kan contact opnemen worden met Anja van Leeuwen: via 06-40384069 of met Margot Tepas via 06-12459347. Voor meer informatie kan gekeken worden op de website: www.werkschuit-aalsmeer.nl