Cultuurprijs Aalsmeer voor Constantijn Hoffscholte

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag, 21 september werd tijdens de opening van de Kunstroute in Aalsmeer de winnaar van de Cultuurprijs Aalsmeer 2024 bekendgemaakt. Daarnaast werd ook de Baanbrekerprijs uitgereikt, een stimuleringsprijs. Deze prijzen worden tweejaarlijks toegekend aan personen, groepen of organisaties die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan het culturele en artistieke leven in Aalsmeer. De Cultuurprijs Aalsmeer wordt beschikbaar gesteld door de Gemeente Aalsmeer en is dit jaar in co-creatie georganiseerd door Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer en Cultuurpunt Aalsmeer. Uit de vele reacties van het Aalsmeerse publiek selecteerde de vakjury vier genomineerden die het beste voldeden aan de selectiecriteria: Ilona Brugman, Constantijn Hoffscholte, Stichting De Werkschuit en Janna van Zon. Zij hebben elk op hun eigen manier bijgedragen aan het culturele landschap van Aalsmeer.

Belangrijke rol

Constantijn Hoffscholte werd door de jury unaniem uitgeroepen tot winnaar van de Cultuurprijs Aalsmeer 2024. Hoffscholte heeft een belangrijke rol gespeeld in het op de kaart zetten van cultureel Aalsmeer, zowel binnen als buiten de gemeentegrenzen. Als drijvende kracht achter het Flower Art Museum verrijkt hij het culturele leven met hoogwaardige exposities over bloemen en natuur. Daarnaast is hij nauw betrokken bij de Historische Tuin en heeft hij met zijn literaire evenementen een belangrijke bijdrage geleverd aan de culturele beleving in de gemeente.

Baanbrekersprijs

De Baanbrekerprijs 2024 is naar Ilona Brugman gegaan voor haar baanbrekende werk op het gebied van inclusie. Met haar werk voor de Inclusieve Sport Experience helpt ze basisschoolkinderen spelenderwijs meer begrip te ontwikkelen voor het leven met een beperking. Daarnaast speelt ze een belangrijke rol in de Toegankelijkheidscommissie en bij het Internationale Vrouwenfestival in Aalsmeer. Ilona is een ware ambassadeur voor rolstoeldansen en een gepassioneerd en succesvol rolstoeldanser.

Breed publiek

Naast de winnaars prijst de jury de andere genomineerden voor hun waardevolle bijdrage aan de lokale cultuur. Janna van Zon, oprichter en beheerder van het Huiskamermuseum, heeft zich jarenlang met passie ingezet voor de kunst en cultuur in Aalsmeer. Met haar museum, dat een indrukwekkende collectie tentoonstelt, heeft zij kunst toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. Haar betrokkenheid bij evenementen zoals de Geluksroute en de Schrijversparade en haar wekelijkse bijdragen aan de Nieuwe Meerbode onderstrepen haar toewijding aan de lokale kunstgemeenschap.

Creatieve cursussen

Ook Stichting De Werkschuit heeft een belangrijke rol gespeeld in het stimuleren van creativiteit in Aalsmeer. De instelling biedt al jarenlang creatieve cursussen voor jong en oud, waarbij deskundige docenten zorgen voor een inspirerende omgeving. De Werkschuit heeft voor veel inwoners de eerste stap naar artistieke ontwikkeling mogelijk gemaakt en heeft daarmee bijgedragen aan hun persoonlijke en artistieke groei.

Met de uitreiking van de Cultuurprijs en de Baanbrekerprijs benadrukt Aalsmeer de belangrijke rol van kunst, cultuur en inclusie in de gemeenschap, en worden de inspanningen van alle genomineerden en winnaars erkend en gevierd.

Foto: Joke van der Zee (bekendmaking Cultuurprijs Aalsmeer).