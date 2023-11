CSW zet stijgende lijn voort￼

Wilnis – Na de overwinning van vorige week is het CSW opnieuw gelukt om een overwinning te behalen. Op bezoek bij Alphia boekte de ploeg van trainer Michel Strating een knappe 0-2 overwinning en zodoende steeg de ploeg weer een paar plekjes op de ranglijst. CSW leek al heel vroeg in de wedstrijd op voorsprong te komen. Na een prima vrije trap van Teun Gieling richting de tweede paal kwam de bal bij Noah Steen die het leer net niet genoeg raakte om doeltreffend te worden. CSW kwam goed weg na een schot waarbij de bal maar net voorlangs het doel ging. Het vervolg was van beide kanten slordig met heel veel balverlies waarbij gezegd moet worden dat CSW nog de ploeg was met de meeste dreiging richting het doel van Alphia. CSW speelde vooral achterin prima vanuit de organisatie en gaf geen enkele kans weg. Halverwege de eerste helft was het CSW dat de leiding nam. Aan de rechterkant van het veld draaide Gieling prima weg van zijn tegenstander om vervolgens de bal voor het doel te brengen. Uiteindelijk kwam de bal voor de voeten van Mick v.d. Loo die met een simpele beweging zijn tegenstander verschalkte en snoeihard binnenschoot. Tot aan de rust waren de beste mogelijkheden voor CSW. Een lage voorzet van v.d. Loo kon niet worden verzilverd en Gieling zocht het doel net iets te hoog na een vrije trap rand zestienmeter.

Gevaar

Alphia begon na rust wat meer aan te dringen maar de ploeg was niet bij machte om het CSW enigszins moeilijk te maken. Het meeste gevaar van de kant van Alphia kwam voornamelijk voort uit hoekschoppen en vrije trappen vanaf de zijkant maar CSW toonde zich in de lucht ijzersterk. Een hoekschop aan de andere kant leverde een scrimmage op binnen de zestienmeter waarbij Noah Steen tegen de grond werd gewerkt door de doelman van Alphia maar de scheidsrechter zag hier geen overtreding in. Naarmate de wedstrijd vorderde kreeg CSW steeds meer ruimte om gevaarlijk te worden in de omschakeling. Na een prima counter kwam de bal op links bij Soulaimane Ouhamad die vervolgens zijn tegenstander prima uitkapte maar zijn keiharde uithaal werd gepareerd door de doelman van Alphia. Aan de andere kant een prima mogelijkheid voor Alphia maar het schot kon nog net worden geblokt door Jelle v.d. Bosch. De wissels die trainer Strating inbracht hielpen de ploeg aan een 0-2 voorsprong. Met nog minder dan een kwartier op de klok ontving Mike de Jong de bal binnen de zestienmeter. De jong draaide prima weg van zijn tegenstander en gaf de bal laag voor op Wesley Dam die goed voor zijn tegenstander kwam en de bal keihard langs de doelman schoot. Alphia perste er hierna nog een slotoffensief uit waarbij CSW heel goed weg kwam met een kopbal op de lat via de handen van doelman Rahim Gok en even later wederom een kopbal die maar net over het doel ging. De druk op het doel van CSW bleef groot maar de ploeg bleef knokken voor elke meter en kansen werden er niet meer weggegeven. Een prima resultaat voor de ploeg uit Wilnis dat na twee overwinningen op rij weer aanhaakt bij de brede middenmoot.