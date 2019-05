Creatieve taalcursisten door Bieb en Cobra

Amstelveen – De taalcursisten NT1 van het ROC schreven onlangs in de Bibliotheek Stadsplein een gedicht met als thema ‘Vrijheid’. Daarna bezochten zij het Cobra Museum om daar een schilderij te maken dat bij het gedicht hoort: zo ontstonden unieke tweeluiken.

Gertrude Hoogendoorn, manager Educatie en Programmering bij de Bibliotheek Amstelland vertelt: “Het achterliggende idee van de workshops bij de bieb en het Cobra is, dat creatieve werkvormen helpen om de taal beter te leren beheersen. En dat het een plezierige, inspirerende aanvulling op de cursus NT1 is. De bibliotheek is één van de organisaties achter Het Taalhuis. Het Taalhuis is er voor alle volwassenen die moeite hebben met de Nederlandse taal. Er is een aanbod gericht op ieders situatie. Bijvoorbeeld oefenen met een taalmaatje in de bibliotheek of taallessen volgen bij het ROC.”

Nederlands als eerste taal (NT1) betekent Nederlands als moedertaal. De term verwijst naar de didactische aanpak van het schoolvak Nederlands voor leerlingen van wie de moedertaal het Nederlands is. Deelnemers van de betreffende ROC cursus hebben ofwel Nederlands als moedertaal, of wonen reeds meerdere jaren in Nederland.

Docente Ank Ridderbeks heeft beide middagen met haar cursisten voorbereid en vertelt over de verhalen die hierbij los kwamen: ”Het dichten in de bieb was ontzettend leuk. Geen van de cursisten was ooit in het Cobramuseum geweest; voor sommigen was het überhaupt de eerste keer in een museum. Ze hadden ook nog nooit een boek voor zichzelf geleend. Iedereen ging hup aan de slag – wat een energie! Er kwamen persoonlijke verhalen los en veel vrije dingen op het doek.”

Elke Kuiper, educatie en activiteiten van het Cobra museum vult aan: “Het was bijzonder leuk om de cursisten zo enthousiast bezig te zien. Geweldig dat de werken van Cobra nog altijd inspireren. Het is absoluut de moeite waard om de gemaakte kunstwerken te bekijken!”

Benieuwd naar de tweeluiken van de cursisten? Deze zijn van zaterdag 1 tot en met zondag 30 juni te bekijken in de bibliotheek Amstelland aan het Stadsplein in Amstelveen. Kijk voor openingstijden op www.debibliotheekamstelland.nl