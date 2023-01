Creatieve cursussen bij Stichting De Werkschuit

Aalsmeer – Op maandag 23 januari gaan de creatieve cursussen van Stichting De Werkschuit weer starten. Nieuw voor kinderen is de cursus boetseren op maandag en woensdag en de jongste creatievelingen kunnen deelnemen aan het tekenatelier op woensdag en zaterdag en aan creatieve vorming op zaterdag.

Volwassenen biedt De Werkschuit een gevarieerd aantal cursussen. Vrij tekenen en schilderen op maandag of woensdag en een cursus edelsmeden op maandag of donderdag. Verder cursussen beeldhouwen en linoleum snijden op dinsdag en boetseren met klei op dinsdag, woensdag of vrijdag. Nieuw op woensdagavond is de cursus Out of the box tekenen. Naast cursussen kan bij De Werkschuit ook deelgenomen worden aan workshops, waaronder porselein stippen, blad borduren, Fazendoo, dikke dames boetseren, viltbloemen maken en aan de slag met mozaïek (schaal maken).

Kijk voor meer informatie op de website www.werkschuit-aalsmeer.nl. De cursuslocatie bevindt zich aan de Oosteinderweg 287f. Aanmelden, contact of inlichtingen bij Margot Tepas, telefoon 06-12459347 of Marion de Jong, telefoon 06-11864861 of per mail stichtingdewerkschuitaalsmeer@outlook.com.