Crash Museum klaar om open te gaan

Aalsmeerderbrug – De vrijwilligers van het Crash Museum wachten met gezonde spanning op 20 mei, op de boodschap die Minister President Rutte brengt. Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 is er klaar voor om haar deuren weer voor publiek te openen. Gekozen is voor de datum van 6 juni, omdat samenvalt met een andere belangrijke historische datum, de datum waarop ‘Operation Overlord’ 76 jaar geleden alweer, van start ging. De Crash-vrijwilligers kijken enorm uit naar de mogelijkheid om de collectie weer aan het publiek te kunnen tonen. In de afgelopen weken is door de groep hard gewerkt aan een goede routering met eenrichtingsverkeer. Het moge duidelijk zijn dat Crash zich strikt aan de regelgeving van de regering en het RIVM houden.

Looproute

De ingang tot het museum is verplaatst naar een andere ruimte die de mogelijkheid geeft de route zodanig te maken dat bezoekers in een richting door het museum gaan en eenvoudig afstand kunnen houden van anderen. Tot spijt van de vrijwilligers mogen zij de bezoekers niet rondleiden. Daarom krijgen de bezoekers bij de receptie het routeboekje ‘Op Ontdekking door het Museum’ uitgereikt. Bij de verschillende objecten is het verhaal van dat object te lezen. Ook is bij verschillende objecten een kaart geplaatst met een QR-code. Als deze code wordt gescand zal een PDF document op de telefoon worden gedownload met informatie over het betreffende object.

Vooraf kaarten reserveren

Omdat er een maximum zit aan het toelaten van bezoekers moeten vooraf toegangskaartjes worden besteld. Er zijn drie tijd slots geregeld: van 11.00 tot 12.30 uur, van 13.00 tot 14.30 uur en van 14.30 tot 16.00 uur. Het Crash Museum gaat voorlopig alleen op zaterdag en de tweede zondag van de maand open. Het museum in fort Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk is op woensdag dus tot nader order gesloten. Toegangskaarten kunnen worden gereserveerd via de website: https://www.crash40-45.nl/kaarten-reserveren of door te bellen naar 0297-321408. Afrekenen kan uitsluitend per pin- betaling bij de kassa van het museum. Geef de naam op waaronder is gereserveerd en er kan afgerekend worden.