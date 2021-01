Coronavaccinatie start in regio Amstelland

Aalsmeer – Goed nieuws. Aanstaande maandag 11 januari start de GGD Amsterdam met het vaccineren tegen het coronavirus in de regio Amsterdam-Amstelland.

De mensen die werken in de verpleeghuizen, wijkverpleging, gehandicaptenzorg en Wmo-huishoudelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning) kunnen zich als eerste bij de GGD laten vaccineren. Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging van hun werkgever.

De vaccinatielocatie van de GGD Amsterdam zit in de RAI, Europaplein 24, 1078 GZ Amsterdam, Entree G. Deze is goed bereikbaar met de fiets, het openbaar vervoer of de auto. De GGD vaccineert 7 dagen per week van 08.00. tot 20.00 uur. Goed om te weten: u kunt zich alleen laten vaccineren met een afspraak.

Nog vragen? Kijk op de website www.ggd.amsterdam.nl of bel het landelijke informatienummer 0800-1351.