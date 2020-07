Coronaproof van blues genieten

Aalsmeer – De eerste van de drie concerten in Aalsmeer in corona-opstelling heeft afgelopen vrijdag 24 juli plaatsgevonden. In het sfeervolle Flower Art Museum trakteerden blueszanger en -gitarist Hein Meijer en Jan de Boer (contrabas) op een mooi concert met swingende nummers en leuke anekdotes.

De zomerconcerten zijn een initiatief van het Flower Art Museum, De Oude Veiling, Stichting Kunst en Cultuur (KCA) en de Historische Tuin. Door de coronacrisis was ook het culturele leven in Aalsmeer tot stilstand gekomen. Nu er voorzichtig weer meer bewegingsruimte komt, kan er ook weer muziek klinken.

De organisaties willen graag een positief signaal afgeven, zowel naar het publiek als naar de muzikanten, die met een lege agenda kwamen te zitten. Veiligheid staat voorop, daarom is gekoen voor kleinschalige concerten met maximaal dertig bezoekers, waarbij 1,5 meter afstand kan worden gewaarborgd.

Voor jazzliefhebbers treedt op vrijdag 7 augustus het jazztrio Jos van Beest op in De Oude Veiling in de Marktstraat en op vrijdag 28 augustus trakteert de singer-songwriter NinaLynn op authentieke country en folk in een modern jasje in de corridor van de Historische Tuin (ingang Praamplein). Beide concerten beginnen om 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) en duren vijf kwartier tot anderhalf uur. Kaarten kosten per concert 20 euro per stuk en zijn te bestellen via www.skca.nl. Wacht niet te lang, vol is vol (30 maximum).

Foto’s: www.kicksfotos.nl