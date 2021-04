Corona testbus van GGD 3 weken in Aalsmeer

Aalsmeer – Vanaf maandag 19 april tot en met zondag 9 mei staat de corona testbus van de GGD op het parkeerterrein aan de Dreef in de Hornmeer. In de bus kunnen mensen uit Aalsmeer en Kudelstaart met lichte klachten zich zonder afspraak gratis laten testen op corona.

Wethouder Zorg Wilma Alink: “Het aantal besmettingen moet nog altijd omlaag. We willen daarom onze inwoners op een laagdrempelige manier een coronatest aanbieden. Het is belangrijk om je te laten testen. Ook bij lichte klachten. Dit is naast het naleven van de corona-maatregelen een goede manier om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Hopelijk komen we zo sneller uit deze lockdown.”

Testen is gratis

Een testbus is een speciaal hiervoor omgebouwde touringcar. De bus is zeven dagen per week open van 9.00 tot 12.00 uur en van 12.45 tot 16.00 uur. Iedereen uit Aalsmeer en Kudelstaart kan terecht zonder afspraak en het testen is gratis. De bus wordt door één bezoeker tegelijk betreden, waarna de test wordt uitgevoerd. Andere bezoekers wachten buiten de bus tot ze aan de beurt zijn. Buiten de bus kunnen bezoekers, met mondkapje op, op voldoende afstand wachten. Gastheren en -vrouwen ontvangen de bezoekers en beantwoorden eventuele vragen. Bezoekers wordt dringend verzocht thuis te blijven tot de testuitslag binnen is.