Controle politie bij éénrichting Oosteinderweg

Aalsmeer – Bij zowel de gemeente als bij de politie zijn diverse klachten binnen gekomen over de verkeersovertredingen rond de werkzaamheden aan de Oosteinderweg, gedeelte tussen de Noordpolderweg en de Mr. Jac. Takkade.

Het trottoir en de parkeerstroken worden opnieuw aangelegd en er is afgelopen weekend geasfalteerd. Er is nu gestart met het plaatsen van nieuwe beschoeiing. Deze werkzaamheden duren volgens planning tot eind november. Om de reconstructie uit te kunnen voeren, is éénrichting ingesteld tot en met 1 november. De rijrichting is vanaf de Mr. Jac. Takkade naar de Noordpolderweg en het Schinkeldijkje.

Het ‘verboden in te rijden’ wordt volgens diverse bewoners massaal genegeerd en daarom is besloten door de politie en de gemeente om frequent te gaan controleren. De politie gaat overigens alleen over het handhaven, voor vragen over de werkzaamheden kan contact opgenomen worden met de toezichthouders van de gemeente via 0297-387575. Op de website www.aalsmeer.nl is meer informatie te vinden.

Foto: Politie Aalsmeer Uithoorn