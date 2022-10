Concert Jostiband Orkest in De Bloemhof

Aalsmeer – Op zaterdag 19 november verzorgt de Jostiband vanaf 20.00 uur een optreden in de Bloemhof aan de Hornweg. Mis het niet! Een feest om mee te maken en tegelijkertijd goede doelen steunen. Het Jostiband Orkest is internationaal gezien het meest bekende orkest voor mensen met een verstandelijke beperking en speelde in Frankrijk, Zwitserland, Duitsland, Israël, Duitsland en vele andere landen. Waar de Jostiband komt, is het een feest. Het orkest treedt maar een paar keer per jaar op in Nederland, dus dit optreden in Aalsmeer is bijzonder voor de regio.

Het concert wordt georganiseerd door Rotary AMU een steunt verschillende goede doelen. Er worden bewoners van instellingen in de regio uitgenodigd om het concert bij te wonen. Naast het steunen van de Jostiband zal ook een donatie worden gedaan aan Help ons helpen 0297 en stichting Kolewa. Kaarten kosten 25 euro per persoon, inclusief een drankje tijdens de pauze, en zijn verkrijgbaar via: www.rotary.nl/aalsmeermijdrechtuithoorn/jostiband.

Bedrijven kunnen dit initiatief ondersteunen door een sponsorpakket te kopen. Op de website van de Rotary Aalsmeer, Mijdrecht, Uithoorn staan de mogelijkheden of stuur een mail naar: rotaryamu@gmail.com. Mis het niet en koop kaarten voor dit unieke evenement!