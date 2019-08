Con Amore zoekt zangers voor projectkoor

Aalsmeer – Een goed begin is het halve werk, schouders er onder en gaan. Vele jaren was dat een startzin van een stukje over het wel en wee van mannenkoor Con Amore.

Dit jaar niet anders, maar er komt toch de vraag: Gaat het nog wel? Het groepje mannen wordt wel steeds kleiner. Met veertig man kun je best nog goed en lekker zingen, zeker als de stemverhouding in het koor goed is, maar daar hapert het nu nog wel eens aan.

Dus wat zijn de plannen? In oktober wordt gestart met een projectkoor Con Amore. Hear the Angels Sing is wat het mannenkoor wil zingen met de kerst. En niet alleen met de huidige koorleden. Er zijn vast wel mannen die willen en kunnen zingen, maar die zich niet voor een lange tijd willen verbinden aan een koor.

Dit project geeft dé gelegenheid! Probeer het eens, na tien weken zit het er op. Daarna kunnen de zangers weer gaan en staan waar ze willen. Of het is zo goed gegaan dat ze blijven en daar hoopt Aalsmeers Mannenkoor Con Amore wel een beetje op.

Zestig jaar jong en nog steeds op zoek naar jou! Maandag 2 september starten de repetities in the Beach aan de Oosteinderweg 247a vanaf 19.30 uur. Inlichtingen via de website: www.amkconamore.nl of neem contact op met Arie Koningen via 0297-323847.