Computerinloop Aalsmeer zoekt vrijwilligers

Aalsmeer – Bibliotheek Aalsmeer en Participe Amstelland organiseren wekelijks een computerinloop, waar inwoners terecht kunnen met al hun vragen over de computer, smartphone, tablet en andere digitale apparaten, zoals de e-reader en navigatiesystemen.

Elke donderdag van 9.30 tot 12.00 uur zijn de vrijwilligers aanwezig in de bibliotheek in de Markstraat 19. Zij beantwoorden vragen, helpen met problemen en kunnen bezoekers advies geven over het beveiligen van apparatuur, het installeren van apps en het gebruik van programma’s. Van bezoekers wordt een bijdrage gevraagd van 2,50 euro en dit bedrag is inclusief een kopje koffie of thee.

Om de bezoekers van de Computerinloop goed van dienst te kunnen zijn zoekt het team van vrijwilligers versterking. Om vrijwilliger bij de Computerinloop te worden hoef je echt geen ICT-deskundige te zijn. Met enige ervaring en belangstelling voor de gebruikstoestellen kun je al veel betekenen.

Heb je interesse, wil je meer weten of eerst eens de sfeer proeven? Loop eens binnen bij de inloop op donderdagochtend of neem contact op met Participe Amstelland Team Aalsmeer via 0297-326670 of stuur een mail naar: team.aalsmeer@participe.nu