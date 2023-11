Competitieteam Kwinkslag Vinkeveen blijft maar winnen!

Vinkeveen – Op donderdag 9 november heeft het competitieteam van badmintonvereniging Kwinkslag weer hun partijen gewonnen en wel met 5-1. De uitwedstrijd daarentegen, in Houten, was nog met 3-3 gelijk geëindigd. Ton, de man met de meeste ervaring, weet inmiddels wel hoe hij zijn tegenstanders moet bespelen en doet dat dan ook met veel inzet. Hij trek zijn medespeler Marcel daarin mee, en groeit daardoor in zijn rol als stille kracht! Omdat badminton een gemengde sport is kunnen de heren ook niet zonder de dames. Met de namen Jolanda en Mirjam zijn deze als duo haast niet te verslaan en pakken gewoon hun punten. Omdat badminton ook een gezellige en sociale sport is hebben deze dames een belangrijke functie in het team. Daarbij helpt het natuurlijk wel dat ze maar blijven winnen!! Op 17 november spelen ze de volgende wedstrijd in Ede tegen “Netwerk”en de eerstvolgende thuiswedstrijd is 7 december in de Boei.