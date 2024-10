CNS Abcoude tekent contract voor meer leesmotivatie

Abcoude – Op 2 oktober, in de Kinderboekenweek, hebben basisschool CNS Abcoude en Bibliotheek AVV het contract getekend voor de ‘Bibliotheek op school’. Daarmee kiest CNS Abcoude voor een structurele aanpak om de leesmotivatie bij de leerlingen te vergroten.

Een belangrijk onderdeel van de samenwerking is de rol van de leesconsulent, de vertegenwoordiger van de Bibliotheek binnen de school. De leesconsulent helpt bij het opstellen van een plan van aanpak. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de landelijke monitor, een enquête waar alle leerkrachten en de leerlingen vanaf groep 5 aan meegedaan hebben. Daarnaast verzorgt de leesconsulent leuke lesideeën, werkvormen in de klas en inspiratie voor leerkrachten. Hierdoor gaan de leerlingen meer lezen, beleven ze meer leesplezier én worden ze beter in taal. De school is actief bezig met het bevorderen van het leesklimaat. Zo zijn ze gestart met een nieuwe leesmethode: Atlantis! Dit is een methode waarbij er geïntegreerd (technisch en begrijpend lezen ineen) leesonderwijs wordt gegeven. Daarnaast is er veel aandacht voor een rijk aanbod in de schoolbibliotheek. Mede dankzij een landelijke subsidie van de Basisvaardigheden kunnen CNS Abcoude en Bibliotheek AVV samen ervoor zorgen om het plezier in lezen bij de kinderen te stimuleren. De samenwerking is er ook op gericht om ouders te informeren over het belang van thuis (voor)lezen en praten over boeken. Met slechts een kwartier per dag (voor)lezen leert een kind ruim 1.000 nieuwe woorden per jaar!

Een lidmaatschap van de Bibliotheek is gratis voor kinderen tot 18 jaar.

Op de foto: Omringd door de leerkrachten en de leesconsulent tekenen Eric de Haan (links), directeur Bibliotheek AVV en Mark Paludanus (rechts), directeur CNS Abcoude het contract voor de Bibliotheek op school. Foto is aangeleverd.